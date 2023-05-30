

Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada, minibüse çarpan TIR´ın şoförü Erol Çolak (57) tutuklandı. Kazada hayatını kaybedenler ise son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında SivasMalatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde meydana geldi. Erol Çolak'ın kullandığı 44 NS 746 plakalı TIR, yokuş aşağı inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR'ın kayan dorsesi, bu sırada yoldan geçen Muammer Biçil (46) yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Muammer Biçil ile araçtaki Yılmaz Akpınar (52), İhsan Mahti (51), Mehmet Açıkgöz (46) ve Metin Güler (61) hayatını kaybetti. TIR şoförü Erol Çolak ile minibüsteki Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mehmet Cansever ise yaralandı.

Ölen 5 kişinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İhsan Mahti'nin cenazesi Osmaniye'ye, Mehmet Açıkgöz ise Adana'ya gönderildi. Yılmaz Akpınar dün Sivas'ta toprağa verilirken, Metin Güler bugün Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Minibüs sürücüsü Muammer Biçil ise aynı saatte Ulaş ilçesinde defnedildi.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazadan yaralı kurtulan TIR şoförü Erol Çolak tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi. Çolak'ın ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda dorse kayınca kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi. Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komiser yardımcısı Mehmet Cansever'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2023-05-30 14:22:16



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