Sivasspor ligde kalmayı garantiledi

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Sivasspor Konyaspor: 1-0Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Emir Eray Eyisoy

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Erdoğan (Dk.71 Ahmed Musa), Hakan, Ulvestad, Charisis (Dk.90+5 Camara), Saiz (Dk.71 Njie), Leke James (Dk.80 Caicedo)

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak (Dk.72 Mehmet Ali), Soner, Bouchalakis (Dk.60 Bruno Paz), Moreno (Dk.46 Robert Muric), Pozuelo, Mahir Emreli (Dk.46 Diouf)

GOL: Dk.17 Leke James (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Saiz (Sivasspor) Calvo, Adil (Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı hafta maçında Demir Grup Sivasspor, kendi evinde konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligdeki puanını 40'a yükselten kırmızı-beyazlılar Giresunspor'un evinde Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

3'üncü dakikada sağ kanattan Saiz'in ortasında Leke James'in kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

17'nci dakikada Sivasspor öne geçti. Savunmada Calvo'nun geri pasını kontrol etmek isteyen kaleci Sehic uzaklaştırmak isterken baskı yapan Sivassporlu Leke James'e çarpan top filelerle buluştu: 1-0

28'inci dakikada soldan Guilherme'nin ortasında ceza alanında Mahir'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

47'nci dakikada Konya atağında Diouf ceza alanında topu önünde buldu, öne çıkan kaleci Ali Şaşal'ın yanından bıraktı, kaleye giden topu çizgiden Murat Paluli çıkardı.

49'uncu dakikada Ulvestad'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

53'üncü dakikada sol kanattan Uğur'un kullandığı serbest vuruşta Goutas iyi yükseldi. Savunma arasından yaptığı kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada orta alandan aldığı topla Konyaspor savunma arkasına sarkan Charisis, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu yandan auta gönderdi.

Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-05-30 22:01:56



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