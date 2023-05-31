Şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığına neden oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığına neden oluyor

DHA

Şiddet içerikli oyunlar akran zorbalığına neden oluyor


Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Çocuklar, şiddet içerikli oyunlardan elde ettiği negatif içerikli kazanımları sokağa transfer ediyorlar. Bunu sokakta ve okul ortamında akran zorbalığına dönüştürerek birtakım tehdit, yaralama ve cinsel içerikli yönelimler şeklinde sergilediklerini görüyoruz" dedi.
SCÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Dijital Analiz Tekniği ile yaptıkları çalışmaya göre son zamanlarda çocukların dijital platformlarda şiddet içerikli oyunlara yöneliminde artış gözlediklerini belirterek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, şiddet içerikli oyunların çocukların üzerinde olumsuz etkilere yol açtığına dikkat çekerek, "Çocukların dijital mecralardaki oyun içeriklerine maruziyeti bizim uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konu. Bu konuya bağlı sonuçlar üzerinde durduk. Nitekim bunun üzerine birçok aileden gelen şikayet üzerine bir araştırma daha gerçekleştirdik. Bugün İzmir'den Antalya'ya ve özellikle sıcak bölgeler başta olmak üzere sokak oyunlarının sergilendiği yerlerde dijital mecralardaki şiddet içerikli oyunların artık gerçek hayatı tehdit eder noktaya geldiğini görüyoruz. Aileler bu konuda ciddi anlamda muzdarip ve maruziyet sıkıntısı yaşamaktadırlar. Yaptığımız dijital analiz tekniği verilerine göre, özellikle çocuklarımızda şiddet eğilimi ve davranışsal uyum analizi bağlamında paralel bir çalışmayı yürüttük. Çalışmamızda çocukların yaklaşık yüzde 27'sinin dijital mecralarda şiddet içerikli oyunları oynadığını gördük. Bu şiddet içerikli oyunların gerçekleşme ve sonucuna göre çocukların yüzde 11'inin şiddet içerikli oyunlardan elde etmiş oldukları negatif içerikli kazanımları sokağa transfer ettiklerini, hem sokakta hem de okul ortamında akran zorbalığına dönüştürerek birtakım tehdit, yaralama ve cinsel içerikli yönelimler yönünde davranış sergilediklerini gördük" dedi. 
'AİLELERİN BİLİNÇLENMELERİ GEREKİR'
Şiddet içerikli oyunlarda subliminal mesajlar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, şöyle devam etti:
"Ürün yerleştirme şeklinde erken yaş çocuklarda zihinsel yazılımın ve duygusal gelişimin olduğu bir dönemde kontrolsüz bir şekilde elde edilen bu temas ve deneyimler ister istemez sokaktaki çocuklar üzerinde pratik hale getirilme veya akranları üzerinde deneyimleme eğilimine yöneltiyor. Dolayısıyla bu oyunlar daha çok adrenalin, daha çok haz ve hız odaklı oldukları için çocuklarda yeni bir dürtüsel davranış bozukluğu meydana getiriyor. Bu dürtüsel bozukluk, hem çocuklarda aşırı hareketli olma durumu, hem de mevcut hayattan ve içinde bulunduğu durumdan çabuk sıkılma, vazgeçme ve buna bağlı bir tükenmişlik ve memnuniyetsizlik hali, beraberinde de bu çocuklar yine toplumsal uyum bozukluğu yaşayarak öğrendikleri dijital mecra içerisindeki içerikleri bir davranışsal rol model transferi olarak gerçek hayata uyarlamaktadırlar. Bu yönüyle gerçek hayatın varlığıyla örtüşmeyen bu tutum ve davranışlar her şeyden önce çocuklarda ciddi bir değer yitimi, sahiplendiği konulara ilişkin saldırganlık, tehdit yoluyla kişilik hak ve özgürlüğünü gasbederek bu çocuklar üzerinde kaygı verici düzeyde bir basınç oluşturmaktadır. Bu yönüyle ailelerimizin çocuklarının hangi dijital mecralarda, ne tür şiddet içerikli oyun oynadıklarına dair bilinçlenmeleri gerekir. Aksi halde bu durum çocuklarının ileride aile bireylerine, hatta çocuğun kendi kendisine yönelik bir şiddet biçimine dönüşebilir. Bu anlamda ailelerimizin bilinçli olmasını özellikle salık veriyoruz." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2023-05-31 11:52:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyetin 100. yılı anısına Sivas'tan İzmir'e pedal çevirecek
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 100. yılı anısına Sivas'tan İzmir'e ...
Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi
YEREL HABERLER Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim adaylarını bekliyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Aday değilim, yeni yönetim ...
Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Sivasspor - Konyaspor maçının ardından
Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
YEREL HABERLER Sivasspor ligde kalmayı garantiledi
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise öğrencilerine tanıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Sivas'ta lise ...
Sivas'ta İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne üye seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme ...
5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı, ölenler son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı, ...
Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü tedavisinin ardından tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü ...
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 ...
Uzmanından MS hastalarına "kırmızı etten uzak durun" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından MS hastalarına "kırmızı etten uzak durun" ...
Sivas'ta İŞKUR öğrencilere meslek seçiminin önemini anlatıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta İŞKUR öğrencilere meslek seçiminin önemini ...
Sivasspor ve Kayserispor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
YEREL HABERLER Sivasspor ve Kayserispor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ...
AK Parti İl Başkanı Tanrıverdi, seçmenlere teşekkür etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Tanrıverdi, seçmenlere teşekkür ...
Şarkışla'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Şarkışla'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi
Sivas'ta yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı; 5 ölü, 2 yaralı (3)
YEREL HABERLER Sivas'ta yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı; 5 ölü, 2 ...
Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek
Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube yeniden yetkili sendika oldu
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Sivas 1 No'lu Şube yeniden yetkili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.