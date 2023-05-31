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Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı

DHA

Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı


Oğuzhan ÇİFCİ/ SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, güz döneminde kuraklık nedeniyle suyu büyük ölçüde çekilen Kılıçkaya Barajı, son zamanlardaki yağışlar nedeniyle yeniden doldu. Barajın dolu savak kapakları su seviyesinin yükselmesi nedeniyle açıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası son 2 ay içerisindeki yoğun yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Baraj göletini besleyen ırmak ve derelerden gelen yoğun su sebebiyle, Devlet Su İşleri Suşehri 192'nci Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, göl havzasında bulunan fazla suların bırakılması için dolu savak kapaklarını açtı. Baraj kapaklarının açılacağını duyan vatandaşlar ise bölgeye gelerek, suyun akışını ilgiyle izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ
2023-05-31 19:13:45

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