Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı; o anlar kamerada

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ın Divriği ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen Abdullah Uçar ağır yaralandı. Uçar'ın düşme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Divriği Sanayi Sitesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde yaşandı. Sundurma yapımı için çatıya çıkan, iş yeri çalışanı Abdullah Uçar, monte sırasında dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı tespit edilen Uçar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Uçar'ın çatıdan düşme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-06-03 13:24:37



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