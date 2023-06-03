Köye inen yavru dağ keçisini yakalayıp, doğaya saldılar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde köye inen yavru dağ keçisi köylüler tarafından yakalanarak tekrar doğaya salındı.
İlçeye bağlı Çakırlı köyüne inen dağ keçisi yavrusunu gören köylüler, başka bir hayvanın saldırısına uğramaması için ona bir süre baktı. Boynuna zil takılan keçiye 'Hediye' adı verildi. Köylüler, bir süre besledikleri ve bakımını yaptıkları dağ keçisini teslim etmek için Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği'ne (SUKUT) bilgi verdi. Köye gelen ekipler, dağ keçisi yavrusunu teslim aldıktan sonra bulunduğu bölgeye giderek tekrar doğaya saldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-06-03 15:56:08
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