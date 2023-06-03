Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İl merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-06-03 18:48:10



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