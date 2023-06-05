Köyde 6 farklı noktada yangın çıktı; 13 büyükbaş öldü, ev ve ahırlar yandı

Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangında 1 ev, 1 traktör ile 5 ahır yandı. 13 büyükbaşın da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
Karalar köyünün 6 farklı noktasında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler, Sivas Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'e ait 5 ahır yandı, 13 büyükbaş da öldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN
2023-06-05 11:48:28
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