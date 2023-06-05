'D vitamini güneşten değil, besinlerden alınmalı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'D vitamini güneşten değil, besinlerden alınmalı'

DHA

'D vitamini güneşten değil, besinlerden alınmalı'


Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)- SİVAS Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. İbrahim Karaduman, D vitamininin yüzde 1020´lik kısmının besinlerle emildiğini, yüzde 80-90´lık bir kısmının ise güneş ışınlarından deri tarafından sentezlendiğini belirterek, "Ama bu sentezlenme için de güneş ışınlarının belli bir açıyla gelmesi lazım. Ülkemiz için bu açı mayıs ve kasım ayı arası, saat 10.00 ile 15.00 sıralarında gelebilmektedir. Hiçbir doktor bu aylarda, bu saatlerde güneşe çıkmanızı ve doğrudan güneşle temas etmenizi önermez. Çünkü cilt kanseri riskini artırıyor. Daha çok bu tarz hastalarda besin yoluyla D vitamini alımını daha çok öneriyoruz" dedi.
D vitaminin vücut için önemli işlevi olduğunu ve eksikliğinin çeşitli hastalıklara yol açtığını hatırlatan Karaduman, "Normalde D vitaminin bilimsel kanıta dayalı neden sonuç ilişkisinin kurulduğu tek bir şey var, o da kırık riskinin engellenmesi. Ama yapılan çalışmalar ve gözlemsel çalışmalar şunu göstermiş ki, D vitamini eksik olan kişilerde kolon kanseri başta olmak üzere, meme kanseri, prostat kanseri, bağışıklık sisteminin baskılanması, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görülmesi ki son iki yılda korona gibi bir pandemi geçirdik. Koronavirüs D vitamini eksik kişilerde daha fazla görüldü. Onun haricinde şeker hastalığı, demans, alzheimer gibi hastalıklara, kalp hastalıklarına neden olma ihtimalinin arttığı görebiliyoruz. Aslında D vitamini bunlara baktığımız zaman tek bir kemik koruyuculuğundan ziyade diğer organlarda da etki ettiği ve ileri çalışmaların gerektiği görülüyor. Yani belki bundan bir 5 yıl sonra veya 2-3 yıl sonra bu çalışmalar daha detaylı olduğunda biz burada D vitamini herkese vermeliyiz. Çünkü 'kanserden koruyor' gibi iddialı bir cümle de kurabiliriz. Ama yine de 'Ben o zaman bunu sürekli alayım' gibi bir düşünce olmamalı. Bunun dozajları var. Toksik doz dediğimiz dozlara çıktığı zamanda ters etki yaparak hem kırık riskini artırıp hem de sağlığın bozulmasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.
D vitamininin diğer vitaminlerden ayrılma sebebinin vücuttan direkt alınabilmesi olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı İbrahim Karaduman, "Aslında D vitamini bir hormondur. Steroid yapılı bir hormondur ve vücudumuzda üretilmektedir. Ama ilk tanım olarak, vitamin şeklinde tanımlandığı için ismi vitamin olarak kalmıştır. Ama normalde vücudumuzun üretmiş olduğu bir hormondur. D vitamininin diğer vitaminlerden ayrılma sebebi şudur. D vitamininin yüzde 1020´lik bir kısmı besinlerle emilirken, yüzde 80-90´lık bir kısmı güneş ışınlarından derimiz tarafından sentezlenmektedir. Ama bu sentezlenme için de güneş ışınlarının belli bir açıyla gelmesi lazım. Ülkemiz için bu açı mayıs ve kasım ayı arası, saat 10.00 ile 15.00 sıralarında gelebilmektedir. Ama şöyle de bir handikapı var. Hiçbir doktor bu aylarda, bu saatlerde güneşe çıkmanızı ve doğrudan güneşle temas etmenizi önermez. Çünkü cilt kanseri riskini artırıyor. D vitamini alırken cilt kanseri olma riskini de almak çok mantıklı olmadığı için önermeyiz. Daha çok bu tarz hastalarda besin yoluyla D vitamini alımını daha çok öneriyoruz. Her ne kadar güneşten alınıyor olsa da bunu çok önermiyoruz" diye konuştu.
'GÜNDE YAKLAŞIK 800 ÜNİTE D VİTAMİNİ ÖNERİLİYOR'
D vitamininin günlük dozuyla ilgili de bilgi veren Karaduman, "Dünya Sağlık Örgütü ve diğer tüm bu konuyla ilgilenen derneklerin hepsinin şöyle bir önerisi var. Kemik sağlığını korumak için günde 600-800 ünite D vitamini almamız lazım. Peki, D vitaminini güneşten alamıyoruz. Mesela bir yumurtada 20 ünite D vitamini var. O zaman benim günlük 600 ünite almam için 30 yumurta yemem lazım. Veya 300 gram somondaki D vitamini olan besinler. Somonda 300 ünite D vitamini var. O zaman benim 600 gram günlük somon yemem lazım. Bu çok mümkün değil açıkçası. Bu durumda bizim, bunu tablet formlarıyla desteklememiz gerekiyor. D vitamini taraması yapılmaksızın her bireye en az bir 600-800 ünite D vitamini sağlayacak kadar dışarıdan tablet formuyla veya damla formuyla D vitamini replasyonu yapmamız lazım. D vitaminim düşük mü, değil mi diye bakmadan bile bunu kişinin alıp kullanmasında hiçbir zarar yok. İlk önce vücuttaki depoları doldurmamız, sonra onların düşmesini engellemek için sabit tutarak tedavi vermemiz lazım" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2023-06-05 12:17:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi ...
Köyde 6 farklı noktada yangın çıktı; 13 büyükbaş öldü, ev ve ahırlar yandı
YEREL HABERLER Köyde 6 farklı noktada yangın çıktı; 13 büyükbaş ...
Sivas ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Sivas ücretsiz hızlı tren seferleriyle 46 bini aşkın ...
GÜNCELLEME - Sivas'ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta bir köyde çıkan yangında ev, ...
Sivas'ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ahır zarar gördü
YEREL HABERLER Sivas'ta bir köyde çıkan yangında ev, traktör ve 5 ...
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İHH Sivas İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'e yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER İHH Sivas İnsani Yardım Derneği'nden İdlib'e ...
Ulaş'ta LGS kapsamında sınava giren öğrencilere su ve çikolata ikramı
YEREL HABERLER Ulaş'ta LGS kapsamında sınava giren öğrencilere su ve ...
Şarkışla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Şarkışla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun ...
Balkan şampiyonu judocu Sema Nur'un hayali olimpiyat madalyası
YEREL HABERLER Balkan şampiyonu judocu Sema Nur'un hayali olimpiyat ...
Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangını itfaiye ...
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, genç oyunculara şans vermeyi planlıyor
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, genç oyunculara ...
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Köye inen yavru dağ keçisini yakalayıp, doğaya saldılar
YEREL HABERLER Köye inen yavru dağ keçisini yakalayıp, doğaya ...
Sivas'ta köye inen dağ keçisi yavrusu doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta köye inen dağ keçisi yavrusu doğaya ...
Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı; o anlar kamerada
Sivas'ta bir işçinin çatıdan düşüp yaralandığı anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sivas'ta bir işçinin çatıdan düşüp yaralandığı anlar ...
Sivas'ta köy muhtarı, yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
YEREL HABERLER Sivas'ta köy muhtarı, yaralı bulduğu şahini ekiplere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.