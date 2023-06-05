Köyde 6 farklı noktada yangın çıktı; 15 büyükbaş öldü, ev ve ahırlar yandı (2)

VALİ ŞİMŞEK: KUNDAKLAMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç ile köyde incelemede bulundu. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada yangının saat 05.00 sıralarında 6 farklı noktada meydana geldiğini belirterek, "İhbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal etti. Yangını kısa sürede söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 büyükbaş telef oldu, 1 traktör ve 1 ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatıldı. 6 farklı noktada çıkması nedeniyle kundaklama ihtimali değerlendiriliyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-06-05 13:31:48
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