Köydeki yangında; elektriği kesip, ahırları tutuşturmuşlar



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta merkeze bağlı Karalar köyünde dün yaşanan ve 15 büyükbaşın öldüğü, ev ve ahırların zarar gördüğü yangında yapılan incelemede, önce köyün elektriklerinin kesildiği, ardından ahırların ateşe verildiği belirlendi. Köyde bazı evlerde bulunan güvenlik kameralarının da bataryalarının olmaması nedeniyle devre dışı kaldığı saptandı. Köy muhtarı Turan Kandil, "Kundaklama var" dedi.

Karalar köyünde dün sabaha doğru 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, 'kundaklama' ağırlık kazandı. Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Elektrik kesintisinin, köydeki bazı evlerde yer alan ve bataryası bulunmayan güvenlik kameralarının da devre dışı kalmasına neden olduğu belirlendi.

Olay sonrasında AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da köyü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yanan yerlerde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

'KESİN KUNDAKLAMA VAR'

Köy Muhtarı Turan Kandil, sabaha doğru olayın yaşandığını belirterek, "Yangında 15 büyükbaş öldü, samanlık ve ahırlar yandı. Köylülerimiz mağdur oldu. Bir kundaklama var. Bu evler birbirine yakın olsa, birbirinden alev sıçramış derdik. Ama evler ayrı yerde ve burada kesin olarak kundaklama var. Köyden şüphelendiğimiz kimse yok ama güvenlik güçlerimiz çalışıyor, faillerin yakalanmasını bekliyoruz. Herkes mağdur oldu" dedi.

'KİMSEYİ SUÇLAYAMIYORUZ'

12 büyükbaşı yangında ölen Lokman Kalın'ın amca oğlu Harun Kalın ise "Köyde bu zamana kadar söyle bir olay olmadı. Kimseyle husumetimiz de yok. Devletimize güveniyoruz. Hem zararlarımızı karşılayacak, hem de failleri bulacaklar. Köydeki bir büyüğümüz namaza kalkınca yangını fark etmiş. Haber verince hayvanların bir kısmı kurtuldu. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Köy içinden veya dışından biri mi belli değil. Hem hayvan kayıplarımız var hem de samanlıklar zarar gördü. Şu an kimseyi suçlayamıyoruz. Köy küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Kimin yaptığını tahmin bile edemiyoruz" dedi.

HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN YANAN AHIRA DALDI

Köydeki yangında 3 büyükbaşı ölen Nusret Gülmez'in eşi Meryem Gülmez (63) olay sırasında yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı. Yangını fark edince hayvanlarını kurtarmak için yanan ahıra girdiğini, el ve yüzünden yaralandığını anlatan Meryem Gülmez, "Yangını görünce ahıra koştum, hayvanların bazıları cansız yatıyordu, bir tanesini çıkarabildim. Eşim alevlerden dolayı içeriye giremedi, ben girdim. 3 büyükbaş hayvanımız vardı. Biri hamileydi. Bir tanesi boğa, biri de inekti. Ben hayvanların bağıra bağıra ölmesine üzülüyorum. Tavuk, civciv de vardı içlerinde. Camdan hava alarak onları kurtarmaya çalıştım" diye konuştu.

AKSU: GEREKEN YAPILACAKTIR

Köyde incelemelerde bulunan ve mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Özellikle 3 ahırda ciddi hasar var, 15 hayvan öldü. Olayın ilk anından itibaren gerek devlet yetkililerimiz, jandarmamız, savcılığımız olayla ilgili araştırmalarını yürütmekte. Biz de AK Parti İl Başkanımız ve milletvekilleri olarak olay yerine gelerek inceleme yaptık. Devletimiz mağdur olan vatandaşlarımızın yanında. Biz de onların yanındayız. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Aksu, "Bu adli bir vaka, ekipler inceliyor. Onunla ilgili açıklama ve gerekenler de mutlaka yapılacaktır" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-06 10:58:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.