Sivasspor - Kayserispor: 1-1

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

SİVASSPOR: Muammer Murat (Dk. 69 Ahmed Musa), Caner, Camara, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Robin, Emre (Dk. 54 Njie), Charisis, James (Dk. 69 Yatabare)

KAYSERİSPOR: Bilal Attamah, Hosseini, Arif, Gökhan (Dk. 90+2 Ahmet Kağan), Uzodimma (Dk. 89 Berat), Kemen, Ramazan, Talha (Dk. 46 Thiam), Mane, İlhan (Dk. 85 Baran Ali)

GOLLER: Dk. 10 Caner (Sivasspor), Dk. 18 Uzodimma (Kayserispor)

SARI KART: Thiam (Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor ligi 41 puan ile tamamlarken, konuk Kayserispor ise 47 puanla sezonu bitirdi.

1'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Charisis'in kaleye gönderdiği şutu kaleci Bilal iki hamlede kontrol etti.

8'inci dakikada soldan Uğur'un pasında topla buluşan Erdoğan'ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

10'uncu dakikada soldan Erdoğan'ın ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi. James'in vuruşunda savunmadan seken topa kale önünde son dokunan Caner oldu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

14'üncü dakikada ceza alanı dışından Ramazan sert vurdu, top yandan dışarı gitti.

17'nci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Erdoğan kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

18'inci dakikada soldan Mane'nin uzun mesafeli pasında orta alanda topla buluşan Ramazan sağdan ceza alanına giren Uzodimma'yı gördü. Uzodimma kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Emre'nin sol ayağıyla yerden vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.

50'nci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan'ın yerden şutunda topu elinden sektiren kaleci Muammer ikinci hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

53'üncü dakikada Leke James'le duvar pası yapan ve sağdan ceza alanına giren Robin'in şutunda top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.

54'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mane'nin yerden şutu yandan auta gitti.

77'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Mane'nin yerden vuruşunda kaleciyi geçen topu savunmada Charisis uzaklaştırdı.

82'nci dakikada Ahmed Musa ceza alanı önünde önünü boşaltıp sol ayağı ile kaleyi denedi, top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-06 19:00:10



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