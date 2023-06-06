Sivasspor - Kayserispor maçının ardından



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için zor geçen bir sezon oldu" dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise "Kayseri adına harika yolculukla geçen bir sezondu. Transfer tahtası açılmazsa seneye devam etmeyeceğimi yönetime iletmiştim. İnşallah açılırsa sezonu planlayacağız" diye konuştu.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan değerlendirmelerde bulundu. Rıza Çalımbay, ligi geçen hafta bitirdiklerini belirterek, "Bundan önce oynadığımız Konya maçı önemli bir maçtı. İyi şekilde bitirdik. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. Kayserispor da öyleydi. İki takım da kazanmak için oynadı, defans yapmadık. Güzel bir lig maçı oldu. Söyleyecek bir şey yok. Bizde de çok eksik vardı. Arkadaşlar maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da mükemmel şekilde mücadele ettiler. Çok pozisyon da yakaladık. Bizim için zor geçen bir sezondu. Avrupa Kupası olsun, Türkiye Kupası olsun bir yere kadar geldik. Ligde sıkıntımız olabilirdi. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Bunu atlattık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Çalımbay, yarın düzenleyeceği basın toplantısı ile genel bir değerlendirme yapacağını söyledi.

ÇAĞDAŞ ATAN: GEMİYİ SAĞ SALİM KARAYA YANAŞTIRDIK

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor adına harika yolculukla geçen bir sene olduğunu belirterek, "Maçtan sonra bütün personelimize, ekibimize ve oyuncularımıza teşekkür ettim. 3 puanımız silindi, önemli oyuncular kaybettik. Finali daha iyi yapabilirdik. Bizim teknik kadro olarak açıklamadığımız gizli hedefimiz 54 puandı. 1,5 puan ortalamasıydı. Bundan önceki maçlarda aldığımız şanssız mağlubiyetler oldu. O olmasa bu hedefe ulaşabilirdik. Uzun süreden sonra Kayserispor ligi güvenli tamamladı. Şehrin büyüklerine, bize destek olan herkese, yönetim ve başkana, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu. Transfer tahtası açılmamasına rağmen çok iyi mücadele eden oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Sezon içinde büyük fırtınalı, çalkantılı sorunlar yaşadık ama birbirimize tutunarak gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Şimdi yeni sezon öncesi transfer tahtasının açılması için beklentimiz var. Kampa yüzde 80-90 hazır takım ile gitmek istiyoruz. Bu sene yakaladığımız başarıyı seneye tekrarlayıp üzerine de çıkabiliriz. Takıma sahip çıkan taraftarımızla ilk günden elektriğimiz fena tuttu. Bugün de maçın önemi olmamasına rağmen bize destek verdiler. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Seneye yine güvenli bölgede, üst seviyelerde tutunan bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Atan, sezon yönetimle görüşmesinde göreve devam için transfer tahtasının açılmasını şart koştuğunu belirterek, "Transfer tahtasının açılmaması halinde sezon sonunda görevden ayrılacağımı söylemiştim. Bunu yönetimimiz de biliyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çağdaş Atan'ın açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-06 20:02:30



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