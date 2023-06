Mecnun Otyakmaz ve Ali Çamlı'dan dostluk mesajı

Mecnun Otyakmaz: Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu

Ali Çamlı: Her iki takımda iyi maç çıkardıArife Defne ARSLAN Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu, bu bizim için de Türk futbolu için de öyleydi" dedi. Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ise "Önümüzdeki yılın planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takım da iyi maç çıkardı" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, 1-1 biten karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kayserispor ile yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve birbirimizi şimdiye kadar hiç incitmedik. Bugün de güzel bir karşılaşma oldu, ligin son haftası olmasına rağmen iki takım da gençlere fırsat vermekle birlikte maçı kazanmak için de gerekli mücadeleyi gösterdi. Dost ve kardeşçe bitti. Bu sezon için herkese geçmiş olsun. Bu sezon gerçekten inişli çıkışlı bir sezon oldu, bu bizim için de, Türk futbolu için de öyleydi. Dünya kupası ve sonrasında maalesef deprem... Zaten bay geçtiğimiz haftalar vardı, iki depremzede takımımızın vesilesiyle lige ara verildi. Depremde de 1 ay ara verildi. Dolayısıyla inişli çıkışlı bir sezon oldu. Hepimiz için zor sezondu, hepimize geçmiş olsun. Bundan sonra da dostluğumuz artarak devam edecek" dedi.

ÇAMLI: HER İKİ TAKIM DA İYİ MAÇ ÇIKARDI

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Çamlı ise, ligin son maçında kadim dostluğu uzun zamandır devam eden iki şehrin takımının karşı karşıya geldiğini belirtti. Dost ve kardeşçe biten bir karşılaşma olduğunu aktaran Çamlı, "Gelen herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılın planlamaları yapılmaya başlandı. Ligin başındaki veya ortasındaki heyecan kalmamış ama buna rağmen her iki takım da iyi maç çıkardı" diye konuştu.

Saha içerisinde ne hakemi zorlayıcı ne de sporcuların birbirini zorlayıcı bir hareketin olmadığını dile getiren Çamlı, "Sporda görmek istediğimiz tablo bu. Hele hele Sivasspor ve Kayserispor maçlarında görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz görüntü bu. Sonsuza denk bu kardeşlik, dostluk devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Sivasspor'umuza da Kayserispor'umuza da yürekten başarı diliyorum" dedi.

"TEK BAŞINA NE MECNUN BAŞKAN NE DE ALİ ÇAMLI BU İŞİ GÖTÜREBİLİR"

Futbolu yönetmek adına zor bir süreç yaşandığını vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

"Sahaya çıkartmak, oynatmak hepsi birbirinden zor işler. Ekonomisi çok ağırlaştı, onun için şehirlerin takımlarına ve takımı yöneten yönetim kurullarına destek olunması lazım. Bu çok değerli. Tek başına ne Mecnun başkan, ne de Ali Çamlı götürebilir. Bunu bütün şehirler sahiplenip taşıyacaklar. İnşallah Sivas'ın da Kayseri'nin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasında hem Mecnun başkana, hem bana şehrimizin destek olacağını ümit ediyorum" (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ali Çamlı'nın açıklamaları

Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

