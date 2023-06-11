Sivas'ta otomobil devrildi; sağlık çalışanı öldü, astsubay nişanlısı yaralandı

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yöne geçerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü astsubay Oruç Kiper (31) yaralanırken, nişanlısı sağlık çalışanı Selin Köse (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gürün ilçesi İncesu mevkisinde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Oruç Kiper yönetimindeki 38 FM 165 plakalı otomobil, Sivas'ın Gürün ilçesinden Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yönüne giderken yağmur nedeni ile yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı. Sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ortasındaki su kanalına giren otomobil, karşı şeride geçtikten sonra devrilerek ters döndü. Kazada otomobilde bulunan sağlık çalışanı Selin Köse olay yerinde hayatını kaybetti. Nişanlısı Jandarma Astsubay Oruç Kiper ise yaralandı. Yaralı Kiper, olay yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin Elazığ'dan Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-11 19:35:21



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