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Sivas'ta minibüs devrildi: 13 yaralı

DHA

Sivas'ta minibüs devrildi: 13 yaralı


Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sivas-Gürün karayolu Konakpınar köyü mevkinde yaşandı. Kahramanmaraş'tan Bayburt'a gittiği belirlenen Fariz Tütüneken yönetimindeki 34 ADD 138 plakalı minibüs, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bölgeden geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan toplam 13 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüste bulunan kişilerin Bayburt Anadolu Gençlik Derneği üyesi oldukları ve geziye gittikleri Kahramanmaraş'tan Bayburt'a dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ
2023-06-11 19:36:02

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