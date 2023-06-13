Yağışlarla kuruyan göl doldu, turnalar da döndü



Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Ulaş ilçesinde önceki yıllarda özellikle yaz döneminde yaşanan kuraklık nedeni ile tamamen kuruyan Kellah Gölü, bu yıl yağışlarla bol suya kavuştu. Tamamen dolan göl uzun yıllardır görülmeyen göçmen kuşları da yeniden konuk etmeye başladı. Angut, uzun bacaklılar gibi türlerin yanı sıra ilçedeki sulak alanlarda yaklaşık 10 yıldır görülmeyen turnalar da göle gelmeye başladı.

Ulaş ilçesi yakınlarında Tecer Dağı'nın eteklerinde bulunan, kar ve yağmur sularıyla beslenen Kellah Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile yaz aylarında kururken, bu yıl baharla birlikte eski günlerine kavuştu. Önceleri göçmen kuşların konaklama yerlerinden biri olan ve son yıllarda bu özelliği yok olan alan, gölün dolmasıyla yeniden kanatlı hayvanların barınak yeri oldu. Turna, uzun bacak, angut gibi çeşitli göçmen kuş türleri, Kellah Gölü'nü barınma ve üreme yeri olarak kullanmaya başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, bu yıl son 10 yılın ortalamasının çok üzerinde bir yağışın söz konusu olduğunu ve bunun da bölgeyi canlandırdığını belirterek, "Ülkemizde hava hareketlerine bağlı olarak çok fazla yağış meydana geldi. Şubatta başlayan kar yağışıyla birlikte günümüze gelinceye kadar bakıldığında ortalamanın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii bu durumun özellikle sulak yaşam alanlarını çok fazla zenginleştirdiğini görüyoruz. Bu da başta göçmen kuşlar olmak üzere yaban hayatının canlanmasına neden oldu. Doğa açısından çok güzel bir durum. Geçen senenin bu ayki yağış ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 300'lük bir artış söz konusu. Sulak yaşam alanları ve yaban hayatı açısından çok önemli bir durum. 10 yıl öncesi göçmen kuşlara baktığımız zaman özellikle turnanın çok revaçta olduğunu görüyoruz. Ancak son 10 yıldır kuraklıkla birlikte çok net olarak gözlemleyemiyorduk. Burada 2 tür turna çeşidinin olduğunu görüyoruz. Bir tanesi turna adını verdiğimiz kendi popülasyonunu ve habitat ortamını oluşturan canlı türü. Bir diğeri ise 'telli turna' adını verdiğimiz ve şu anda nesli tükenmekte olan ve bakıldığında Anadolu içerisinde nüfus olarak en çok Sivas'ın ev sahipliği yaptığı bir turna çeşidi. Tabii bu turnaların ciddi oranda Sivas'ta yoğunlaşmasının, yağışların artmasıyla birlikte oluşan sulak alanların da artmasıyla birlikte geri dönüşleri doğa açısından fazlasıyla sevindirici" dedi.

'GÖL, GEÇEN YIL KURUMUŞTU'

Sivas'ta bu hayvanların sayısından ve varlığından bahsetmenin ciddi bir olay olduğunu vurgulayan Kartal, "Geçmiş yıllara baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek yağış rekoltesini alıyoruz. Kellah Gölü taraflarına çok arazi gezileri yapıyorum. Geçen yılın bu zamanlarına yapmış olduğumuz gezilerde göl tamamen kurumaya yüz tutmuştu. Tabii ki Sivas karasal iklim itibariyle bahar ayları çok fazla yağışa sahip olan bir şehir. Ancak geçmiş yıllarda bu oran düşüktü. Bu yıl ciddi oranda bir yağış fazlalığı söz konusu. Bu da iklime bağlı olarak düşünüldüğünde şunu söyleyebiliriz ki; gerçekten o kuşların ilimiz üzerinde konaklaması, sulak alanları kullanması, orada üremesi, çoğalması ve beslenebilmesi çok önemli" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Alperen YILDIZ

2023-06-13 10:49:00



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