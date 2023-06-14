Şap karantinası nedeniyle Sivas'ta kurban pazarı açılmayacak



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)SİVAS İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeni ile karantina uygulaması devam ettiği için bu yıl kentte kurban pazarı açılmayacağını duyurdu. Vatandaşlara, kurbanlık hayvanları köy ve mahallelerdeki hayvancılık işletmelerinden temin etmeleri önerildi.

Sivas'ta yaklaşan bayram öncesi vatandaşların kurbanlık telaşı başlarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kentte kurban pazarı açılmayacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında alınan tedbir ve aşılama çalışmaları ile ilimizde hastalık sirayeti en aza indirgenmiş, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlerin hastalık tamamen sönene kadar uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Hastalığın çok hızlı yayılması, hayvan hareketlerinin hastalığın bulaşma riskinin ana gerekçesi olması, yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları ve her yıl kurulan kurbanlık hayvan pazarı mevkisinde hastalık sebebiyle karantina altında olması sebebiyle ilimizde her Kurban Bayramı öncesi kurulan geçici kurban satış yeri bu yıl açılmayacaktır. Kurbanlık hayvanlarını alacak vatandaşlarımızın köy ve mahallelerimizde bulunan hayvancılık işletmelerini tercih etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Sivas İlİlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-14 11:54:25



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