Sivas'ta jandarmadan Aşık Veysel temalı 184'üncü yıl klibi

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Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Jandarma Teşkilatı, 184'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aşık Veysel Şatıroğlu türkülerinin yer aldığı bir klip hazırladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünde Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nca video klip hazırlandı. Sivas'ın tarihi ve turistik yerleri ile jandarmanın görevlerinin anlatıldığı klipte; halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ile 'Anlatamam Derdimi Dertsiz İnsana' adlı türküler personel tarafından seslendirildi. Klibin sonunda Aşık Veysel Şatıroğlu da anıldı. Klip, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2023-06-14 12:31:22



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