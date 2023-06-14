Gürültü tartışmasında komşusunu öldürdü

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, gürültü tartışmasında komşusu H.H.A.(56) tarafından bıçaklanan Mustafa Poyraz (26), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde İstiklal Mahallesi 39'uncu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.H.A. ile aynı binada oturan komşusu Mustafa Poyraz arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.H.A., yanındaki bıçakla Mustafa Poyraz'ı karnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Poyraz, hayatını kaybetti. Şüpheli H.H.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-14 13:43:20



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