'Yaşamaz' denilen engelli buzağıyı 3 aydır biberonla besliyor



Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta bir gözü, bir burun deliği eksik, çene yapısı bozuk ve 'yaşamaz' denilen montofon cinsi buzağı, sahibi Arif Yalman'ın (53) özel ilgisi ile 3 ayı geride bıraktı. 'Badem' isimli buzağı biberon ile besleyen Yalman, "Elimizden geldiği kadar 3 aydır biberon ile çocuk gibi besleyerek ilgilendik" dedi.

Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çaypınar köyünde çiftçi Arif Yalman'ın suni tohumlama yöntemi ile gebe kalan montofon cinsi ineklerinden biri, 3 ay önce buzağı dünyaya getirdi. Ancak doğduğu anda buzağının bir burnu ile bir gözünün olmadığı, çene yapısının da bozuk olduğu fark edildi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen hayvan için 'yaşamaz' da denildi. Yalman, buna rağmen 'Badem' adını verdiği buzağının bakımı ile yakından ilgilendi. Buzağılara özel biberon ile beslenerek büyüyen 'Badem', 3 ayı geride bıraktı.

'ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ŞEY, KIYAMADIK'

Hayvanı kaderine terk etmediklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını belirten Arif Yalman, "Suni tohumlama ile hamile kalan ineğimiz dünyaya getirdi. Baktık ağzı, gözü ve burnu olması gerektiği gibi değil. Böyle görünce şaşırdık. Hayvanın tek gözü yok, ağzı yan tarafta ve burnunun tek deliği yok. Veterinere gösterdik. Yapacak bir şeyin olmadığını söyledi. Allah'ın verdiği bir şey. 'Çaresi yok, yaşamaz' dediler. Ama kıyamadık. Elimizden geldiği kadar 3 aydır biberon ile çocuk gibi besleyerek ilgilendik. Başka bir şeyle beslenemiyor, sadece biberonla besleniyor. Ot yeme zamanı geldi ama ağız yapısından dolayı kendi kendine beslenemiyor. Elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalışacağız. 3 aydır bizimle birlikte. Gittiği yere kadar da bizimle olacak. Hayvanla yakından ilgileniyorum, bu yüzden, o da bize yakın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN

2023-06-15 10:32:56



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