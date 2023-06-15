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Mecnun Otyakmaz: Yeni bir yönetimle, yeniden adayız

DHA

Mecnun Otyakmaz: Yeni bir yönetimle, yeniden adayız


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Yeni bir yönetim ile önümüzdeki dönemde yeniden aday olduğumuzu belirtmek istiyorum. Son kez olmak üzere bu görevi bir kez daha devam ettirme kararı aldım. Önümüzdeki 3 yıl, yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimizi beyan ediyorum" dedi.
Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz 17 Haziran'da yapılacak olan genel kurul öncesi 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumartesi günü yapılacak genel kurula davette bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, adaylık konusunda açıklama yaptı. Otyakmaz, "2001 yılında yönetici olarak başladığımız görevime, 2004 yılında başkan olarak devam ettirdim. Hatırlayacağınız üzere başkanlığımın ilk yılında oluşturduğumuz yönetimle şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükseldik. Bu yönetim gerçekten takdireşayan işler başardı ve Sivasspor Süper Lig hasretini dindirdi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa kupalarına katıldık. Geriye dönersek, 2020 yılında yaptığımız kongrede Sivasspor'un geleceğini emanet edeceğiz kadroları oluşturma kararı almıştım. Zira son yıllardaki olaylar beni bu düşünceye itmişti. Ancak maalesef güven sağlayacak bir kadro oluşmadığı için bu amacımı gerçekleştiremedim ve bayrağı teslim edemedim. Bu yüzden sezonun sonunda yapmış olduğum, 'Şu an aday değilim' açıklamasını yapmama rağmen hatırı sayılır kişilerin baskısıyla tekrar adam oldum. Zaten bu açıklamayı da şu an için geçerli diyerek kesin bir karar almadığımız da belirtmeye çalışmıştım. Bugün yeniden aday olduğumuzu açıklıyoruz. Yeni bir yönetim ile önümüzdeki dönemde yeniden aday olduğumuzu belirtmek istiyorum.  Son kez olmak üzere bu görevi bir kez daha devam ettirme kararı aldım. Önümüzdeki 3 yıl, yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimizi beyan ediyorum" dedi.
'ÇALIMBAY'LA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ'
Yeni yönetimi oluşturduktan sonra ilk önce hoca meselesini ele alacaklarını, daha sonra transferlere yoğunlaşacaklarını belirten Otyakmaz, "Dolayısıyla ilk olarak arkadaşlarımız seçildikten sonra toplantıda bu soruların cevapları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Rıza hocamızla 4 yıldır çok güzel bir birliktelik yaşadık. İlk önce kendisiyle görüşüp düşüncelerimizi söyleyeceğiz ama gerçekten çok zor bir süreç var. Maalesef yıllardır borçsuz olarak götürdüğümüz kulübümüzün bu sene borçla kapatıyoruz. Önemli bir miktar borçla kapatıyoruz. Dolayısıyla biraz daha tasarruflu bir takım oluşturmak istiyoruz. Elimizdeki şartları ortayla koyup Rıza hocamıza tekrar bir teklif yapacağız ama anladığım kadarıyla hocamız hedefleri olan, daha geniş bütçeli bir takımda sanıyorum hocalık yapmayı arzu ediyor. Çünkü son dönemlerde gerçekten ekonomik sorunları çözerken büyük zorluklar yaşadık. O da büyük zorluklar yaşadı. Bazı konularda ters düştük. 4 yıllık da bir beraberlik var, biraz da Türk futbolunda Süper Lig'de 4 yıl kalan doğru düzgün bir hoca yok. Hocamızın kariyerinin 3'te 1'inin Sivas'ta geçtiğini söyleyebilirim. Toplam 6,5-7 yıl bizimle beraber oldu. Belki ayrılık da ferahlık da vardır. Onu da ayrıca yeni yönetimle beraber yorumlayacağız. Kendisiyle de görüş alışverişinde bulunacağız. Eski yönetim arkadaşlarla bir yemek yiyeceğiz. Hocamızı da davet ettik. İnşallah tekrar görüşme fırsatı buluruz" diye konuştu. 
'GENÇLERİN YETİŞTİRİLMESİ ANA HEDEF'
Transferleri de yeni yönetimle konuştuktan sonra açıklayacaklarını anlatan Otyakmaz, "Yaşlı bir takımdık. Avrupa'nın en yaşlı takımıydık ama bu takım son 3 yılda bizi Avrupa'ya taşıyıp kupayı alan bir takım. Dolayısıyla takdire şayan bir takım. Rıza hocamızla tekrar anlaşırsak biraz daha gençleri yetiştirici bir proje ile devam etmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. Başka bir hoca ile devam edersek de özellikle gençlerin yetiştirilmesi konusunu birinci hedef olarak ortaya koymasını isteyeceğiz. Yeni sezonda hedefimiz daha kaliteli bir takım oluşturmak. İlk etapta görevimiz kalan borçlarımızı ödeyip, önümüzdeki senenin takımını elimizdeki bütçeye göre oluşturmak. Şu an çok büyük transferler söz vermem mümkün değil. Ama yeni ve dinamik bir yönetim var. Sivasspor'a ekonomik katkıda bulunacak bir yönetim var. Onunla elde ettiğimiz gelirlerle daha iyi bir takım yapma sözünü şimdiden verebilirim. Başta biraz desteğe ihtiyacımız olacağını düşünüyorum"
"110 MİLYON LİRA BORCUMUZ VAR'
Süper Lig takımlarının bir çoğunun yüksek oranlarda borcu olduğunu belirten Otyakmaz, "Bizim tam muhasebeleştirmemiş olmamızla birlikte genel kurulda son hali ortaya çıkacak. Yaklaşık 100 milyon lira borcumuz vardı ama son günlerdeki kurdaki artış nedeniyle 110 milyon liranın üzerine çıkmış bir borcumuz söz konusu. Bu sürdürülebilir bir borç ama ancak destekle halledilebilecek bir borç. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte bu sorumluluğun altından kalkacağız ama işimizin hiç kolay olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Kurdaki artış, vergiler ve yayın gelirindeki düşüş, iddia gelirinde yıllardır önemli bir artışın olmaması, bunlar bizi zorlayacak önümüzdeki engeller" dedi.
Otyakmaz yayıncı kuruluşun 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu, sonrasında ise yeni ihale yapılacağını belirterek, "Ligimizin en az 250-400 milyon dolar düzeyinde ir yayın geliri olması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 
ALEX DE SOUZA GÜNDEMDE Mİ ?
Otyakmaz, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex De Souza ile görüşüldüğü yönündeki bir sor üzerine de, "Teknik direktörlük konusunda bütün alternatifleri düşünüyoruz. Ama şu anda resmi bir yönetim söz konusu değil. İlk toplantımızı yaptıktan sonra sizlerle bu adayları paylaşacağız. Öncelikle Rıza hocamızı davet etmiştim. Onunla bir yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Sonra genel kurul olacak. Yeni yönetimle yapacağımız ilk toplantının ilk maddesi hoca tespiti olacak" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2023-06-15 18:46:20

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