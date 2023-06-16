55 yaşında gazetecilik bölümünden mezun oldu



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kamu çalışanı Gazi Akın (55), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirerek diploma aldı.

Kentte bir kamu kuruluşunda elektrik teknikeri olarak çalışan 3 çocuk babası Gazi Akın, ilk üniversite deneyimini 1987-1991 yılları arasında SCÜ Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nü bitirerek yaşadı. Akın, 1991 yılında bölümü başarıyla bitirdikten yıllar sonra gazetecilik alanında eğitim almaya karar vererek ikinci kez sınavlara girdi. SCÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne 2019'da giren Akın, 4 yılda bölümü başarıyla tamamladı. Akın, diplomasını aldıktan sonra mezuniyet sevincini çocukları ve mezun olan genç arkadaşlarıyla yaşadı.

Ailesiyle kampüste düzenlenen mezuniyet törenine katılan ve mutlu olduğunu söyleyen Akın, genç kuşakla birlikte okumanın çok güzel bir şey olduğun belirterek, "Daha önceki günlerimi, gençlik günlerimi hatırladım. Kendi açımdan olumlu günler yaşadım. Okumanın, eğitimin yaşı olmadığı ortada. Bunun ispatı olarak karşınızdayım. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Sağlığım el verdiği sürece de yüksek lisansla devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi. Akın, iletişimin sadece eğitimde değil sosyal hayatta da olumlu yönlerinin olduğunu belirterek, "Ben kamuda çalışıyorum. İletişimin aile ilişkilerinde, çocuklarla ilişkilerinde de faydası olduğuna inanıyorum. Benim yaşımda olan insanlar da benden daha büyük olanlar da iletişim fakültesini tercih edebilir. Sosyal olmayı, insanlarla diyalog kurmayı seviyorum. Bu sebeple iletişimi seçtim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-06-16 17:00:24



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