Hat bakım makinesi ile kamyon, hemzemin geçitte çarpıştı: 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, demir yolunda ilerleyen hat bakım makinesinin hemzemin geçitte kamyonla çarpıştığı kazada, 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Kangal ilçesi Çetinkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Dabanözü mevkisindeki hemzemin geçitte, A.Ö. (69) yönetimindeki 06 BC 0292 plakalı kamyon ile TCDD'ye ait hat bakım makinesi çarpıştı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon şoförü ile hat bakım makinesindeki 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-06-23 11:48:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.