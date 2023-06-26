Sivasspor, Servet Çetin'e emanet



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük konusunda eski milli futbolcu ve son dönemde Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin ile anlaşma sağladı.

Demir Grup Sivasspor hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcu Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yeni dönemde kulübün teknik direktörü oldu.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin´in, hem Sivas´ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. 2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz" denildi.

Sivasspor, Servet Çetin ile 3 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-06-26 10:35:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.