Sivas'ta kurban kesim yerlerinde hareketlilik

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta Kurban Bayramı nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren belirlenen kurban kesim noktalarında hareketlilik yaşandı.

Sivas'ta bayram namazının kılınmasının hemen ardından vatandaşlar, kurban kesim yerlerine gitti. Belediyenin belirlediği kesim yerlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Hayvanlarını kesim yerlerine getirenlerin bir kısmı, yere yatırabilmek için çaba harcadı. Kesim sırasında genellikle büyükbaş hayvanlar, traktör arkasına takılan vinç yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Kesim alanlarına aileleri ile birlikte gelen çocukların da kurban kesimini izlediği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-06-28 09:36:18



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