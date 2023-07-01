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Eraydın AYTEKİN/ SİVAS, (DHA)SİVAS´ın Yıldızeli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Erdem Çakır (45), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında SivasAnkara karayolu üzerinde, Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Erdem Çakır yönetimindeki 60 KV 883 plakalı, dorsesinde tomruk bulunan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erdem Çakır´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdem Çakır'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-07-01 18:49:59



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