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Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma

DHA

Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta 2 Temmuz 1993'te, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verildiği 37 kişinin hayatını kaybettiği olayların 30'uncu yılında anma programı düzenlendi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 30'uncu yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valilikçe yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Koç, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak, dua etti.
'SEVGİ VE HOŞGÖRÜ İKLİMİNİ TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ'
Burada konuşan Sivas Valisi Şimşek, "Bugün, 2 Temmuz. Bundan tam 30 yıl önce, bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bu mekana gelerek, burada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. Dua ettik, Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah, rahmet eylesin inşallah. Tabii bu acı hepimizin ortak acısı. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ve hep hissedeceğiz ve bundan sonra da bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeyi, birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki; aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasınlar. Yüzyıllardır bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun insanlar, bir arada kardeşçe yan yana yaşamışlardır. Yine bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir ve hep bu öğütlerde bulunmuşlardır. İnşallah bu mesajlarını doğru algılayıp, bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız. İnşallah Bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız" dedi.
MADIMAK MÜZESİ TALEBİ
Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin ise hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ve katillerini de lanetlendiğinin belirterek, "Tabii ki bu olay, bütün Sivas'a mal edilemez, Sivaslılara mal edilemez. Bu olay, bir grubun çıkardığı bir olay. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Madımak'a üzülmek için Türkiye'de Alevi olmamıza gerek yok. Başbağlar'a üzülmek için Türkiye'de Sünni olmamıza gerek yok. İnsan olmamız yeterli sevgili dostlar. Hepimiz birer insan evladı olarak doğuyoruz. Mesele insan olabilmekte. Kimimiz insan olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Tabii bu ve buna benzer olayların tekrar yaşanmaması için birlikte barış ve kardeşlik fikrinin yaşanması için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek durumundayız. Kapıda Bilim ve Kültür Merkezi yazılı. Lütfen bu konuda yasama ve yürütmeden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Bu ismin değişmesi, Madımak Müzesi olarak buranın yeniden dizayn edilmesini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2023-07-02 10:40:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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