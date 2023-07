Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma (2)

BİNA ÖNÜNE AİLELER KARANFİL VE GÜLLER BIRAKTI

Valilik programının ardından olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan kortej, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında en önde, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde fotoğraflarla ilerledi. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne fotoğraflarla birlikte gül ve karanfiller bıraktı. Etkinliğe katılan yaklaşık 6 bin kişi, eski otel binası önünde saygı duruşunda bulunarak, olayda ölenlerin isimlerini okudu.

'MÜZE OLANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Aileler adına olayda hayatını kaybedenlerden Murat Gündüz'ün babası Mehmet Gündüz Bilim ve Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

Gündüz, "1993'te bütün gençler ve demokrat insanlar Pir Sultan Abdal yoldaşları buraya semah dönmeye gelmişlerdi. Maalesef 30 yıldır bu acıyı bize yaşatanlar kahrolsun. Onun için biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak utanç müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Sizlerin sayesinde hep beraberce bu mücadeleyi vermek zorundayız. Birlik beraber olmak zorundayız. Örgütlenmek zorundayız. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik beraberlik olmazsak bu bizi yutar arkadaşlar" dedi.

Düzenlenen anma etkinliğine Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) adına ise Grup Başkanı Özgür Özel önderliğinde, CHP Meclis İdare Amiri Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekili Murat Emir, Antalya Milletvekili Aliye, Ankara Milletvekilimiz Aliye Ersever, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk ile çevre illerin il başkanları katıldı.

ÖZEL: ACILARDAN DERS ÇIKARIYORUZ

Bilim ve Kültür Merkezi binası önüne karanfil bırakan CHP heyeti adına konuşan Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas'taki büyük acının 30'uncu yılını geride bıraktıklarını belirterek, "Sivas'taki büyük acının, büyük dramın Sivas'ta yaşanan büyük cinayetin otuzuncu yılında 30 yıl önceki acıyı her birimiz yüreklerimizde hissederek Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak ben buradayım. 30 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye Sivas'a adalet gelmesi için, Madımak'ın hesabı sorulması için tek yürek oldu. Yıllar süren hukuk garabetlerinin sonunda bir insanlık suçu olmasına rağmen mahkeme başkanının zaman aşımı uygulamasıyla bugün ülkeyi yöneten devrin başbakanının 'Zaman aşımı pek çok dava uygulanıyor. Buna niye uygulanmasın' demesiyle, sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesiyle artık bu mahkeme milletin vicdanına ve bu düzenin, bu devranın döndükten sonraki gerçek adalete kaldı. O güne kadar biz adalet bayrağını taşımaya ve Sivas'ın hesabının sorulacağı güne kadar burada olmaya devam edeceğiz. Tam burada, 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganı atıldığını biz unutmadık. Sivas katliamı herhangi bir katliam değildir. Sivas Kongresi'ne atfedilen cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde cumhuriyetin yıkılmasına niyet etmişlerin, cumhuriyete meydan okumasıdır. Hepimize meydan okumasıdır. Bu ülkenin her birisi değeri olan Alevisine, Sünnisine, Kürt'üne, Türk'üne bu farklılıkların yarattığı güce inat, bu farklılıklardan fay hatları yaratmaya çalışanların, o fay hattının üzerinde tepinerek siyaset yapanların, kutuplaştırma siyasetinin mimarlarına bu milletin Anadolu irfanının, bu milletin farklı renklerinin, kardeşliğinin ve bu ülkede türkü yapanların, türkü yapanları yakanlardan güçlü olduğunun yeminine tanıklık etmeye geldik. 30 yıldır ediyoruz. Bundan sonra da tanıklık etmeye devam edeceğiz. Bugün Sivas'taki insanlık suçu için buradayız. 3 gün sonra Erzincan'da Başbağlar'daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz. Acılardan husumet değil acılardan ders çıkarıyoruz. Bu ülkedeki tüm acıları. Tüm insanlık suçlarını, tüm hak ihlallerini birlikte sahipleniyoruz ve hep beraber bu acının karşısında bir dakikalık saygı duruşuna iştirak ediyoruz" diye konuştu.

SARIGÜL: TOPLUMSAL BARIŞA İHTİYAÇ VAR

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise, "Türkiyemizde bir toplumsal barışa ihtiyaç var. Kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. İncinsen de incitme demeye ihtiyaç var. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın demeye ihtiyaç var. Size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin demeye ihtiyaç var. Türkiye'mizde seçim süreci bitti. Artık gerginliğe gerek yok. Ayrıştıran değil, mutlaka bütün eleştirileri almamız lazım. Onun için de evrensel hukuk kurallarının uygulanması lazım. Barışa, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, bireyin mutluluğuna her zamankinden daha büyük önem var. 30 sene önce bu binanın içerisinde canlar ne yazık ki hunharca katledildi demiyorum, yakıldı, düşünebiliyor musunuz? Bunun acısı her geçen gün içimizde daha da fazla büyüyor. O nedenle bir toplumsal barışı, bir kardeşlik hukukunu, mutlaka da Madımak Oteli'nin müze olmasını özellikle ve özellikle çok arzu ediyoruz. Burası çok önemli bir yerdir. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı ulusal birliğimizden ayrılmayan din farkı, dil farkı, ırkı, kültür farkı, mezhep farkı gözetmeyen toplumsal bir barışa, bu toplumsal barışı ve kardeşlik hukukunu parlamentoda sağlamak için canla başla çalışacağız" dedi.

Anma programı, konuşmaların tamamlanmasının ardından son buldu. Grup geldiği güzergahı kullanarak Bilim ve Kültür Merkezi önünden ayrıldı. Etkinlikler sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

