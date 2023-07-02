Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 gencin öldüğü kaza kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 gencin öldüğü kaza kamerada

DHA

Kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 gencin öldüğü kaza kamerada


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki Ömer Akbulut (16) ile arkasındaki Berat Kiriş (16) hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kale köyünde meydana geldi. K.Y (20) yönetimindeki 44 ABB 647 plakalı kamyonet ile Ömer Akbulut idaresindeki motosiklet sürücülerin kontrolü kaybetmesi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu Berat Kiriş ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kiriş ve Akbulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü K.Y., ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-07-02 15:26:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi ...
Sivas'ta pikap ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü
YEREL HABERLER Sivas'ta pikap ile çarpışan motosikletteki 2 genç ...
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı
YEREL HABERLER Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte ...
Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma (2)
YEREL HABERLER Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma (2)
Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma
YEREL HABERLER Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma
Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Sivas'ta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi ...
Sivas'ta, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sivas'ta, devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Sivas'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü öldü
GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 9 kişi ...
Sivas'ta husumetliler arasında tüfek, bıçak ve sopalı kavga: 9 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta husumetliler arasında tüfek, bıçak ve sopalı ...
Sivas'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 ...
Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sivas'ta yaralı karaca koruma altına alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta yaralı karaca koruma altına alındı
Gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı
GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki bebek ...
Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta devrilen otomobildeki 1'i bebek 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.