Sivasspor, Servet Çetin ile sözleşme imzaladı



Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,(DHA) Demir Grup Sivasspor, teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Servet Çetin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Servet Çetin, "Burası benim için çok değerli ve başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Çoşkulu, rakibi ısıran bir takım oluşturacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Sivasspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Servet Çetin ile 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler yer aldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Yeni bir başlangıç olacak, sadece imza değil, bir birlikteliğin devamı ve taçlandırması diye düşünüyoruz. Servet Çetin hocamızla önümüzdeki yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bugün akdimizi imza altına alıyoruz. Hem camiamız hem de hocamız için hayırlı olur. Daha önce Fenerbahçe'de görev yaparken, oradan ayrıldığında görüştüğümüzde Sivasspor'a gelmeyi istediğini, 'kazandığım parayı Sivasspor'a hediye edip ayrılmak istiyorum' demişti. Sezon sonu elini kolunu yerine getirerek ayrılacak durumda olmasına rağmen, Galatasaray'a transferlerinde sözleşme olmamasına rağmen kazandığı parayı bize iade ederek ayrılmıştı. Hem o sana futbolu ile hem de giderken bu sözün hakkını vermişti. Teknik adam olmaya karar verdikten sonra Rıza hocamızla 7 yıllık bir beraberliği söz konusu. Son 4 yılı kulübümüzde geçirdi. Takımımızı en iyi tanıyan isim olduğunu düşünüyoruz. Son 4 yılda kendisini yakından tanıma fırsatı buldu. Bizim için en iyi tercihin Servet Çetin olacağına karar verdi yönetim kurulumuz. Tekrar Avrupa kupalarında yerimizi almak en büyük hedefimiz. Yayın gelirlerinin, kulüp gelirlerinin azaldığı, masraflarının arttığı dönemdeyiz. Gençlerimize önem vererek, yenilerini kazandırarak, onları değerlendirip satarak, kulübümüze bir temel kazanç ve ufuk getirmeyi düşünüyoruz. Hocamızla da düşüncelerimizin aynı paralelde olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mücadeleci bir kolej takımı oluşturarak başarıya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE TESLİM EDİYORUZ"

Servet Çetin isminde karar verirken zorlanmadıklarını belirten Otyakmaz, "Burada uzun süre görev aldığımız için, hocaların durumunu tespit etme şansımızz oluyor. Hocamızın karakterini, oyun anlayışını, hedeflerini biliyoruz. Bazı dengeleri düşününce kararlar çok rahat olmuyor ama bizim gönül rahatlığı ile teslim edeceğimiz arkadaşımız. Daha önce Bülent Uygun, Hakan Keleş, Roberto Carlos, Sergen Yalçın, Okan Buruk hocamız buralardan geçti. Sonrasında bazıları şampiyonluklar yaşadılar. Tesptilerimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor. Olası Rıza hoca ayrılığında Servet hoca ismi aklımızdaydı. Bunu değerlendirmiş olduk" şeklinde konuştu.

"TRANSFER ZOR İŞ"

Transfer konusuna da değinen Otyakmaz, "Ayrılan çok oyuncumuz oldu. Takımın neredeyse yarısı boşalmış durumda. Bazıları ile yeniden görüşebiliriz ama beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Anlaşabileceğimiz olursa, onlara kucak açmamız gerekiyor. Onun haricinde eksiklerimiz için çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde transferleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transfer zor bir iş. Geçen yıldan kalan borçları da çözmek için çaba gösteriyor. Yönetimimizde herkes elinden geldiğince çalışıyor. O borçları ödeyip, takıma faydalı olacak oyuncularımızı mutlaka kazandıracağımızı söyleyebilirim. Gradel için bize bir görüşme izni isteği geldi, kabul ettik. Ancak bizim sözleşmeli oyuncumuz. Yüksek bir bonservis gelir, oyuncu da ayrılmak isterse kulübün menfaatlerini gözetebiliriz" dedi.

"ADALET AĞIR AKSAK İŞLESE DE AKLAYARAK HAK ETTİĞİMİZ DEĞERİ VERDİ"

3 Temmuz şike kumpasının yıl dönümünü yaşadıklarını belirten Otyakmaz, "Bu kumpası açanlar 15 Temmuz'da da devletimize kumpas açmaya çalıştılar. Bizler burada, camiamızla birlikteyiz. Onlar da bin yıllık cezalarla bunun bedelini ödüyorlar. Bizim için onur kırıcı iddialar ile karşılaşmıştık. Zaman her şeyin ilacı. Adalet ağır aksak işlese de hem kulübümüzü hem bizleri aklayarak hak ettiğimiz değeri verdi" dedi.

SERVET ÇETİN: SİVAS'I HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRECEĞİZ

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine başlayacağı için mutlu olduğunu belirten, "Sivas benim için çok önemli. Burada 1 sene futbol oynadım, 4 sene yardımcı antrenörlük, şimdi nasip olursa teknik direktörlük yapacağız. Bende yeri ayrı, gençliğim burada geçti. Kulübün dinamiklerini iyi biliyorum. Çalışma ortamı bir antrenör için oldukça iyi. Yardımcı olarak başladığımda gerçekten doğru yönetilen bir kulüp, hocaların işini kolaylaştıran bir kulüp olduğunu gördüm. Burada başlamam benim için doğruydu. Herkes taşın altına elini koyuyor. Kısa sürede başladık çalışmalara. İnşallah Sivas'ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Biz elimizden geldiğince çalışıp ondan sonrasını hep beraber göreceğiz. Burası benim için gerçekten çok değerli ve kulübün başarılı olması için elimizden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

"COŞKULU, RAKİBİ ISIRAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Çalışmalara bugünden itibaren başlayacaklarını, ikinci etap kampını Erzurum'da yapacaklarını belirten Çetin transfer konusunda da çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüze uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İşimiz zor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Konuyu yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Sözleşmesi bitenler arasında kalmasını istediklerimiz olur, mevcutların durumunu da değerlendireceğiz. Eksik bölgelere doğru oyuncuları bulmak için çalışıyoruz. İstişare ile en kısa sürede onu belirleyeceğiz. Şimdiden ligde bir hedef belirtmek doru olmaz. Üst sıralarda yer almak için elimizden gerekeni yapacağız. Tek bir sistem üzerinde olmayacağız. Farklı sistemlere geçebiliriz. Coşkulu, rakibi ısıran, oyun oynamaya çalışan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Gelen oyuncuları diğerleri ile harmanladıktan sonra daha iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Öncelikle kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağım. Başkanımız altyapıya çok önem verdi. Her türlü ilgileniyorlar. Bir tek pandemi dönemi gerilemeye sebep oldu ama mevcut oyunculardan iyi olanları kampa alıp, değerlendireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden görüntüler

-Başkan Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

-Servet Çetin'in açıklamaları

-Detaylar

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-03 12:04:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.