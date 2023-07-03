Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına start verdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon koşusu yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-07-03 20:41:03
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