Yağışlar arttı; tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de yıllar sonra su aktı



Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bu yıl mayıs-haziran dönemindeki yoğun yağışlar, kent genelindeki akarsu ve barajlarda su seviyesini yükseltti. Yağışlarla, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak üzerine 12'nci yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünün tümünden su akmaya başladı.

Kent genelinde bu yıl mayıs-haziran döneminde yoğun görülen yağışlar, kent genelindeki akarsu ve barajlarda su seviyesini yükseltti. Yağışlarla, Kızılırmak üzerine 12'nci yüzyılda Selçuklu döneminde yaptırılan tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de su aktı. Daha önce köprünün orta kısmındaki belirli bölümlerinden akan suyun, tüm gözlerden akmaya başlaması, bölgedekileri sevindirdi.

Yağış miktarının, geçen yıllara oranla arttığını söyleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, "Bu artışlarla beraber su oranları da arttı. Özellikle barajların, göllerin, akarsuların, nehirlerin çok fazla dolmasına ve coşkun akmasına sebep oldu. Bu anlamda düşündüğümüzde Kızıldağ'dan doğan ve Türkiye'mizin en uzun ırmağı olan 1355 kilometre uzunluğa sahip olan Kızılırmak da özellikle kendisini besleyen kolların da etkisiyle coşkuyla ulaştı. Bu dönemde incelediğimizde ciddi oranda çok fazla yağışla birlikte nehrin su miktarında artış olduğunu görüyoruz. Tarihi Eğri Köprü üzerinden geçen akımına baktığımızda geçmiş yıllarda köprünün 18 gözünden de su aktığı görülmemişti. Ama şu anda bakıldığı zaman bu 18 gözün tümünden dolu dolu su aktığını görebiliyoruz. Geçmiş yıllara bakıldığında 2007 ve 2010 yılında kar yağışı ortalaması yüksekti. Karların erimesiyle birlikte yine o zamanlar su artışı olmuştu ama yine de köprünün 18 gözünü dolduramamıştı" dedi.

'2023 YILINDA PİK YAPTI'

2010 yılından bu zamana kadar yağışların düşük seyrettiğini belirten Kartal, "2010 yılından günümüze kadar bu yılki kadar yağış olmadığını görüyoruz. 2023 yılı itibarıyla bu rakamın en üst seviyeye ulaştığını ve pik yaptığını görüyoruz. Zaten yapmış olduğumuz araştırmalarda da eski, kurumaya yüz tutmuş olan sulak alanların bile yeniden canlandığını gördük. Son 13 yıllık periyotta ilk defa bu kadar çok fazla yağış oranına rastlıyoruz. Bu da Kızılırmak Nehri'nin, köprünün ilk inşaat dönemindeki su seviyelerine tekrar ulaştığını gösteriyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-04 11:13:20



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