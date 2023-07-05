Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Kayserispor forması giyen Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirilmesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor, transfer için de girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar ilk olarak geçen sezon Kayserispor'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan ile anlaşma sağladı. Sivas'a gelen tecrübeli oyuncu ile kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in de katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2023-07-05 17:22:10
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