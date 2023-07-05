Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Emrah Başsan ise takımla beraber ilk idmanına çıktı.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas kampının üçüncü gününde akşam saatlerinde yaptığı antremanla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5´e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan da takımla beraber ilk idmanına çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Başsan, daha sonra yapılan çalışmalara katıldı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Emrah Başsan'dan görüntüler
-Genel Detay
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2023-07-05 19:01:17
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