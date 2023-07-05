Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı



Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon formalarını düzenlediği program ile tanıttı.

Sivas Kongre Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen Geçmişten Geleceğe Miras Sivasspor 2023-2024 Sezonu Forma Lansmanı programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Servet Çetin, futbolcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Çubuklu, beyaz ve kırmızı formanın tanıtıldığı programda konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "17 Haziran'da yapmış olduğumuz genel kurul neticesinde bir karar aldık. Genç ve dinamik bir yönetim oluşturarak taraftarımızın istediği tüm talepleri yerine getireceğiz. Genel kurulda vermiş olduğumuz tüm sözleri teker teker yerine getireceğiz. Bundan sonraki organizasyonlara katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından formaların tanıtımı yapıldı. Daha sonra ise yeni sezon formaları Sivasspor Store'da taraftara satışa sunuldu. Taraftarların yeni sezon formalara yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan görüntüler

-Formaların tanıtımı

-Mecnun Otyakmaz'ın konuşması

-Genel Detay

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2023-07-05 22:12:20



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