Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SELÇUKLU, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eserin yer aldığı Sivas şehir merkezinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesi amacıyla Sivas Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Hazırlıklar tamamlanınca, açık hava müzesini andıran şehir merkezi için UNESCO'ya başvuru yapılacak.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eserin bir arada bulunduğu, kent meydanı başta olmak üzere Sivas şehir merkezinin UNESCO Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesi amacıyla Sivas Valiliği, çalışma başlattı. Tarihi meydanda Buruciye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Atatürk'ün 108 gün kaldığı Sivas Kongre binası, Jandarma binası ve Tarihi Valilik binası bir arada yer alıyor. Tarihi meydan, Sivaslıların ve kente gelen turistlerin özellikle gezdiği yerler arasında bulunuyor. Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından birçok kültüre ev sahipliği yapan, açık hava müzesini andıran kent merkezi için UNESCO'ya başvuru yapılacak.

'BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ'

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın ardından kent merkezinin de geçici listeye alınması için ön toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas ve çevresi, tarihi derinliği olan bir bölgedir. Sivas, İpek ve Kral Yolu üzerinde yer alan, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Selçuklu, Kadı Burhanettin ve Eretna devletlerinin başkenti. Cumhuriyet'in de temellerinin atıldığı şehirdir. İşte bu medeniyetlerin izlerini, başta şehir merkezinde olmak üzere ilimizin her köşesinde görmek mümkündür. Bu eserlerin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması çok önemli. Hem bu eserlerin tanıtımı hem de ilimizdeki turizmin canlanması açısından son derece önem arz ediyor. Diğer taraftan yabancı turistler seyahat planlamalarını yaparken bu tip eserlerin olduğu yerleri tercih ediyor. Bildiğiniz üzere Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmişti. Bu gelişme Divriği'nin tanıtılması açısından çok etkili olmuştu. Şimdi ise Valiliğimiz öncülüğünde yeni bir çalışma başlattık. Biz Sivas Kent Meydanı'ndaki eserlerin de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasını arzu ediyoruz" dedi.

'İNŞALLAH OLUMLU NETİCE ALIRIZ'

Meydandaki eserler hakkında bilgi veren Vali Şimşek, "Tarihi şehir merkezinde yer alan eserlere bakacak olursak, Selçuklu uygarlığına ait Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minare medreseleri, Osmanlı klasik dönemine ait Kale Cami, geç Osmanlı dönemi kamu binaları olan Vilayet Binası, Jandarma Dairesi, milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği Sivas Kongresi binasını içinde barındırmaktadır. Benzeri olmayan bütünsel özgünlüğünü muhafaza eden tarihi şehir meydanımızın bu zenginliğini tüm dünyada tanınır hale gelmesi, bu kültür mirasından tüm dünya halklarının haberdar olması için arkadaşlarımız, ilgili komite çalışıyor. Akabinde de başvurumuzu resmi olarak yapacağız. İnşallah olumlu bir netice alırız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-08 10:54:22