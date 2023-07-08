Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 6'ncı gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında futbolcular, iki grup halinde dayanıklılık koşu testi yaptı. Son bölümde ise minyatür kale maça yer verildi. Kırmızı-beyazlılar günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde taraftara açık olarak gerçekleştirecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-07-08 11:58:59