Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:59
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını Sivas kampının 6'ncı gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk çalışmasında futbolcular, iki grup halinde dayanıklılık koşu testi yaptı. Son bölümde ise minyatür kale maça yer verildi. Kırmızı-beyazlılar günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde taraftara açık olarak gerçekleştirecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Antrenmandan detaylarDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-07-08 11:58:59

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı
        Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı
        Yağışlar arttı; tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de yıllar sonra su aktı
        Yağışlar arttı; tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de yıllar sonra su aktı