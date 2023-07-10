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        Vinçle çarpışan araçtaki baba-oğul öldü, 4 kişi yaralandı

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:05
        Vinçle çarpışan araçtaki baba-oğul öldü, 4 kişi yaralandı

        Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bayram Bilici (45) ile oğlu Onur Bilici  (12) öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Şarkışla-Kayseri Pınarbaşı yolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Halit Karahan yönetimindeki 58 FR 033 plakalı vinç ile Bayram Bilici idaresindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Bayram Bilici ile yanında bulunan oğlu Onur Bilici olay yerinde hayatını kaybetti, yanlarında bulunan Fatma Bilici (43),  Dilek Bilici (20) ve Ömer Bilici (10)  ile vinç sürücüsü Halit Karahan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-10 16:04:19

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