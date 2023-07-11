Sivas'a 'Aziz Vlas' anıtı yapılacak

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından biri olarak tanınan ve 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde olduğu ileri sürülen mezar yeri, inanç turizmine kazandırılacak. Sivas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu alana Aziz Vlas Anıtı yapılacak.

Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarı için çalışma başlatıldı. Daha önce temsili mezarın bulunduğu alanda arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları tamamlandı. Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda çocuğa ismi verilen, adına çok sayıda kilise ve manastırın ithaf edildiği Aziz Vlas'ın mezar yeri ile ilgili proje hazırlıkları başladı. Sivas Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu alana Aziz Vlas Anıtı yapılması kararlaştırıldı.

'İNANÇ ÖNDERLERİYLE GÖRÜŞEREK PROJEYİ OLGUNLAŞTIRDIK'

Proje Hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Gök Medrese'nin önünde bulunan ve Sivas'ımız açısından önemli bir inanç turizmi oluşturacak Aziz Vlas Anıtı'yla ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinler çıktı. İnşallah bu yıl içerisinde Aziz Vlas Projesi'ni tamamlayarak Sivas'ın kültürüne, turizmine değer katacak bir proje olarak hizmete almış olacağız. Aziz Vlas, uzun yıllar Sivas'ın gündemindeydi. Biz göreve geldikten sonra İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğümüzle Anıtlar Kurulu'yla üniversitemizle ve ilgili diğer kurumlarla birlikte ortak bir zeminde buluşarak gerekli çalışmaları yaptık. Kazı çalışmaları tamamlandı. Aziz Vlas'ın anıtıyla ilgili projeyi İstanbul'dan bu konuyla ilgili daha önce çalışmış inanç önderleriyle görüşerek olgunlaştırdık" dedi.

'PROJE 2023 YILI İÇERİSİNDE BİTECEK'

Projenin yapım aşamasına geldiğini söyleyen Başkan Bilgin, "Son izinleri de aldıktan sonra ihale sürecini, ihale dosyasını tamamlayıp hızlı bir şekilde ihale edip onu bu sene tamamlamak istiyoruz. Bizim amacımız Kale Projesi olsun, Gök Medrese'si, Tarihi Kent Meydanı, diğer doğal güzelliklerimiz, diğer müzelerimizle birlikte Sivas'ın kültür alanında ön plana çıkaracak, Yüksek Hızlı Tren'le birlikte Sivas'ın gezilip görülecek, ziyaret edilecek yerlerini, tarih kokan bir şehri ortaya çıkarmak ve bunun bilinirliğini arttırmak. Aziz Vlas da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Biz bu noktada dirayetli bir şekilde hayata geçirmek adına, şehrin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek projeyi belli bir noktaya getirdik, olgunlaştırdık. Amacımız bir aksilik olmazsa bu sene içerisinde anıtı bitirmek olacak" diye konuştu.

AZİZ VLAS

Çeşitli kaynaklarda, Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskoposlarından olduğu ifade edilen Aziz Vlas'ın 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı belirtiliyor. Yayınlanan Acta'sına (kamu tutanağı) göre, dövülmüş, demir dokumacı taraklarıyla saldırılmış ve başı kesilmek suretiyle öldürülmüştür. Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen Aziz Vlas, 'Cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi' olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor. Sağlığında bir hekim olan Aziz Vlas'ın, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da 1200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-11 11:34:24