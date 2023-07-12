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        Şehit Kavlak'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:13
        Şehit Kavlak'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi

        Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-PENÇE-Kilit Harekat Bölgesi'nde silah kazasında ağır yaralanıp, hastanede şehit olan sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın (26) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. 

        Kavlak'ın cenazesi, Van'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen şehidin cenazesi, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, şehidin yakınları ile askeri personel tarafından karşılandı. Uçaktan indirilen şehidin cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin annesi Yurdagül ile babası Ebubekir Kavlak, gözyaşlarını tutamadı. Vali Şimşek ile Belediye Başkanı Bilgin, acılı babayı teskin etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi, Kangal ilçesi Havuz köyüne götürüldü. Bekar olan Kavlak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından köyde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-12 13:12:22

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