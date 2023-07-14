ABD'li film şirketinden Sivas'a 'Hobbit' ambargosu

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek ilki 2015 yılında inşa edilen 'Hobbit Oteli', isim haklarının ihlali nedeniyle ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı aldı, tesisin adı 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.

İlki 1978 yılında animasyon filmi olarak gösterime giren, 2000'de ise John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerindeki, kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilip, Sivas'ta belediye tarafından 2015-2018 yıllarında inşa edilen, bölgede 'Hobbit Evleri' olarak bilinen ve resmi adı 'Hobbit Otel'i olan tesis, telif hakkına takıldı. 1978 tarihli 'Yüzüklerin Efendisi' filminin ABD'li yapımcı şirketi The Saul Zaentz Company, telif hakkı kendilerine ait olan 'Hobbit' isminin kullanılması nedeniyle Türkiye'deki avukatları aracılığıyla noterden ihtarname gönderdi. İhtarnamede, 'Hobbit' isminin 'Yüzüklerin Efendisi' filmiyle özdeşleşen bir isim olduğu ve telif haklarının kendilerinde bulunduğunu belirterek, izinsiz kullanımının mümkün olmadığı vurgulandı. Bunun üzerine bölgenin 'Hobbit Otel' olan ismi 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. 'Hobbit' olarak adlandırılan internet sitesiyle sosyal medya hesaplarının da tümü değiştirildi.

'İHTAR GELİNCE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİK'

İşletme yöneticisi Emre Gençleşen, filmin yapım şirketinden ihtarname gönderildiğini belirterek, "Kamuoyunda burası 'Hobbit' olarak biliniyordu. 'Hobbit Evleri' olarak inşa edildi ama ABD'li film yapımcısı, 'Hobbit' filmlerinin yapımcısı, oradan bize 'İsim hakkını kullanamazsınız' diye telif gönderdi. Biz de ismi değiştirmek zorunda kaldık. Şu an internet sitemiz ya da diğer yerlerde 'Hobbit' olarak anılmıyor. 'Hobbit' yazısı kullandığımız zaman direkt yine bir mahkeme celbiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bizim dezavantajımız, bizi arayan müşterilerimiz genelde 'Hobbit' olarak arıyorlar. Yani burası halen 'Hobbit' olarak biliniyor. Yapıları 'Hobbit' tarzında yapıldığı için onları değiştirme gibi bir lüksümüz yok. Ondan dolayı hala 'Hobbit' olarak biliniyor kamuoyunda. İsmini değiştirmek zorunda kaldık. İsim hakkı konusunda sorun yaşanmaması adına ihtarnamenin gereğini yerine getirdik" diye konuştu.

'DOĞAYLA İÇ İÇE, PATİ DOSTU TESİS'

Gençleşen, tesisin yazla daha da ilgi gördüğünü ifade ederek, "Şu an güzel bir yoğunluğumuz var. Sivas'a hızlı tren gelmesiyle birlikte şehir dışından gelen misafirler oldukça arttı. Gurbetçilerimiz de geliyor. Gecelik ve haftalık konaklamalar genelde ilgi görüyor. Artık insanlar doğayla iç içe oksijenin bol olduğu mekan arıyorlar. Biz de o konuda müşterilerimize bu hizmeti sunmuş oluyoruz. Farklı bir yer, farklı bir yapı. Hem pati dostu bir oteliz. Gelen misafirlerimiz evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabiliyorlar. Hayvanlarını doğaya salabiliyorlar. Hem güvenliği, koruma alanı olan bir yer olduğu için çocuklarının çok rahat ettiği bir bölge. Oksijeni şehir merkezlerinden daha fazla bol olan bir bölge. Yaz sıcaklarında evlerimiz toprak altı yapı olduğu için biraz daha serin oluyorlar. Öğle saatlerinde genelde misafirlerimiz evlerinden çıkmayı tercih etmiyorlar" dedi.

'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Tesisin müşterilerinden Can Geren, "Bir nefes alma zamanına ihtiyacımız vardı. İşlerin yoğunluğundan ailemize de fazla vakit ayıramıyoruz. Doğayla iç içe ağaçların, hayvanların, yeşilin, suyun bir arada olduğu bir yer bulmak bu coğrafyada çok da kolay bir şey değil. Burası o açıdan cennet gibi bir yer. Biz de bu şansı değerlendirdik. İki gündür ailemle buradayız. Çok keyifli vakit geçiriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-14 11:23:13