Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 09:00
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

        VAKIF OKULLARINDA MÜDÜRLÜK YAPIYORDU

        Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünsal'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları'nda lise bölümünün müdürlüğünü yaptığı belirlendi. Ünsal'ın bir süre önce eşi Zeynep, kızları Zeynep Bilge ve Ayşe Buğlem ile Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittiği öğrenildi. Otobüsle şehre dönen ailenin, otogarda bindikleri taksi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları sırada kaza geçirdikleri belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-07-15 08:59:08

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Sivasspor ilk etap çalışmalarını tamamladı
        Sivasspor ilk etap çalışmalarını tamamladı
        ABD'li film şirketinden Sivas'a 'Hobbit' ambargosu
        ABD'li film şirketinden Sivas'a 'Hobbit' ambargosu
        Şehit Kavlak'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)
        Şehit Kavlak'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi (2)