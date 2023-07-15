Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

VAKIF OKULLARINDA MÜDÜRLÜK YAPIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünsal'ın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları'nda lise bölümünün müdürlüğünü yaptığı belirlendi. Ünsal'ın bir süre önce eşi Zeynep, kızları Zeynep Bilge ve Ayşe Buğlem ile Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gittiği öğrenildi. Otobüsle şehre dönen ailenin, otogarda bindikleri taksi ile Kardeşler Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları sırada kaza geçirdikleri belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-07-15 08:59:08