Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:15
        Sivasspor, Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı

        Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kente gelen Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde kulüp başkan vekili Bahattin Eken´in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor´a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        28 Aralık 1994´te Trabzon´da dünyaya gelen Parmak, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Trabzonspor, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor takımlarının formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.

        Kariyerinde 263 maça çıkan Parmak, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-07-15 14:14:25

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta devrilen otomobil refüje çıktı: 2 ölü
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Sivas'ta kamyon taksiyle çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        SİVAS'TA KAMYON İLE TİCARİ TAKSİ ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Sivas'ta kamyon ile ticari taksi çarpıştı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
        Sivasspor ilk etap çalışmalarını tamamladı
        Sivasspor ilk etap çalışmalarını tamamladı