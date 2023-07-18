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        Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:41
        Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürdü

        SİVAS, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 

        Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 2'nci gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve rondo çalışmaları gerçekleştiren takım, son bölümse ise kaleli sınırlı alan oyun ile dayanıklılık koşuları yaptı.

        Demir Grup Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-18 15:40:35

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