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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:37
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Erzurum'da devam eden kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına kampın 4'üncü gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmalar ile kaleli sınırlı alanda oyun oynadı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

        2023-07-20 13:36:35

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