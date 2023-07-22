Sivasspor hazırlık maçında galip

SİVAS, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Erzurum kamp çalışmaları kapsamında Azerbaycan temsilcisi Sumgayıt FK ile oynadığı hazırlık maçından 1-0 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlarının ikinci etabına Erzurum'da devam eden Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sumgayıt FK ile karşılaştı. Erzurum Yüksel İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadeleden Demir Grup Sivasspor 1-0 galip ayrıldı. Mücadeleyi hakem Sinan Özcan yönetirken yardımcılıklarını ise Kenan Özcan ile Bülent Korkmaz yaptı. Şahin Berker ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Sivasspor maça; Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Yunus Emre Konak, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Emrah Başsan, Max Gradel ve Clinton N'jie 11'iyle başladı. Sivasspor'un tek golünü ikinci yarıda Clinton N'jie kaydetti.

Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce İstanbulspor ile oynadığı maçı 3-0 kazanmış, Erzurum kampında ise Sabail ile 1-1 berabere kalmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2023-07-22 20:20:47