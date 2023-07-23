Sivas'ta KPSS'ye geç kalanlar binalara alınmadı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar, kapıda metrelerce kuyruk oluşturdu. Sınava geç kalanlar ise binalara alınmadı.

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu saat 10.15'te başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) sınavın gerçekleştirileceği binalara erken saatte gelenler binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı. Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Kapıların kapanmasının ardından 1 dakika geç kalanlar içeriye alınmadı. Edebiyat Fakültesi binasının farklı bir kapısında beklediğini söyleyen adaylardan biri ise ekiplere uzun süre ısrar etmesine rağmen içeriye alınmadı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-23 10:37:22