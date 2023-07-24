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        Gurbetçi ressam, köyünde keşfettiği taşları sanata kazandırıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:44
        Gurbetçi ressam, köyünde keşfettiği taşları sanata kazandırıyor

        Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)İSVEÇ'te duvar ressamlığı yapan Selami Çavdar (44), yaz aylarında geldiği memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde keşfettiği ve heykel yapımı için uygun olduğunu düşündüğü taşları, kurduğu atölyesinde işlemeye başladı. Çavdar, yöresindeki bu taşları izinli olarak çıkararak, heykel sanatçılarının hizmetine sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 20 yıldır İsveç'in Stokholm kentinde yaşayan ve 15 yıldır duvar ressamlığı yapan Selami Çavdar, yaz aylarında geldiği memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yolkaya köyünde keşfettiği, heykel için uygun taşları kurduğu atölyesinde işlemeye başladı. İç ve dışı kendi yaptığı duvar resimleriyle süslü atölyesinde birbirinden farklı heykel çalışmaları yapan Çavdar, yeşil ve turkuaz renkler içeren ve heykel sanatına çok uygun olan taşları bazı heykeltıraşlara da göndererek denemelerini sağladı. Şimdi yöresindeki bu taşları izinli olarak çıkararak, heykel sanatçılarının hizmetine sunmayı hedefliyor.

        'TAŞLARIN HENÜZ İSİMLERİ DAHİ YOK'

        İsveç'te resim sanatıyla uğraştığını ve binaların genelde duvarlarına resim yaptığını belirten Selami Çavdar, "20 yıldır oradayım. Aşağı yukarı 15 yıldır bu işle uğraşıyorum. Eğitim almadan bu işe başladım, buraya kadar geldi. Tamamen kendi kendime öğrendim. Genel olarak yazları köyümüze geliyorum. Doğayı çok seviyorum. Dağlarda dolaşırken bazı taşlar dikkatimi çekti. Daha sonra bunlarla alakalı ne yapabiliriz diye böyle yola çıktık. Yeşil ve turkuaz renginde taşlar bulduk. Özellikle sanata yatkın, yumuşak taşlar. İşlemesi kolay, renkleri çok hoş. Özellikle turkuaz taşımız firuze taşına çok benziyor. Sanatsal faaliyetlerde de kullanma adına, sanatçı arkadaşlarımız var özellikle İstanbul'da, Adana'da. Birkaç arkadaşımız bununla çalıştı. Çok hoşlarına gittiğini söylediler. Şimdi deneme maksatlı küçük taşlar alıp, çalıştık. Yasal izinler tamamlandıktan sonra daha büyük taşlar ve heykeller, daha güzel şeyler ortaya çıkacak. Açıkçası daha yolun başındayız. Hala kendimiz de öğreniyoruz, taşlarla alakalı bilgi edinmeye devam ediyoruz. Son edindiğimiz bilgi; taşların bilinen bir isimleri yok. Bu taşları isimlendireceğiz" dedi.

        'DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

        Bazı heykeltıraşların taşları beğendiğini söyleyen Çavdar, "Sanatçı arkadaşlar özellikle ilgilendiler. 'Bu taşa hiçbir şey yapmayın sadece görseli bile yeterli' diyorlar. Dokusu çok iyi. Dokunduğu zaman hoş bir duygu veriyor. İstanbul'da heykeltıraş Malik Bulut var. Hatta Cumhuriyet Üniversitesi'nin önündeki heykeli de o yapmıştı. O bu taşı çok beğendiğini, çalışmış olduğu taşlar arasındaki en iyi taşlardan biri olduğunu hem dokusu hem de işleme açısından çok güzel olduğunu dile getirdi. Öylece yola çıktık. Bu taşlar şimdi yüzeydeki taşlar. Yüzeydeki taşlar oksijen ve güneşe maruz kaldıkları için çok dayanıklı ve kaliteli değiller. Derindeki taşların daha iyi olduğunu biliyoruz. Turkuaz rengindeki taşta, büyük bir ihtimalle bakır var. Bu rengi veren o. Sanatsal olarak bizim gibi insanlar veya sanatçılar elini attığı zaman bir değer kazanıyor. Bin yıldır veya on bin yıldır bu taşlar orada. Ama bu taşları nerede kullanacağınız önemli. Zaman ve mekan, güven oluştuktan sonra bunu dünyanın her tarafındaki heykeltıraşlara, bu işle alakalı çalışmak isteyen herkese ulaştırmaya çalışacağız. Bu kurduğumuz atölye de bu projenin başlangıcıydı. Yöremizin bu değerini sanata kazandırmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI

        2023-07-24 11:43:44

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