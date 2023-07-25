Bisikletçiler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna 784 kilometre pedal çevirecek

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100'üncü yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya uzanan uluslararası bisiklet turu düzenlenecek. Turun lansman toplantısı Sivas Kongre Müzesi'nde yapıldı.

Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas'tan başlayıp Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu ilk Meclis'in önünde son bulacak 100'üncü Yıl Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı. Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos'ta start alacak 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, 784 kilometrelik parkurun ardından 5 Ağustos'ta Ankara'da son bulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'da başlayan bağımsızlık yolculuğunun anısına düzenlenen organizasyonda, 6 ülkeden 16 takım ve çok sayıda sporcu mücadele edecek. 16 takımdan 6'sı ise yabancı takımlardan oluşacak. 100'üncü Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı için Sivas Kongre Müzesi'nde basın lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

VALİ ŞİMŞEK: SİVAS, BU ANLAMLI PARKURUN START BAYRAĞI OLACAK

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, bisiklet turunun Sivas'tan başlayacak olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, ulusal bağımsızlık fikrinin ateşlendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı ve 108 gün milli mücadeleye ev sahipliği yapmış olan Sivas bu anlamlı parkurun start bayrağı olacak. Tura katılanlar bisikletlerinin pedallarını milli mücadele ruhu ile çevirecektir. Şüphesiz bu anlamlı yarış milli mücadele yolunda geçmiş ile gelecek arasında anlamlı bir köprü kuracak, şanlı tarihimizi yad ederek hafızalarda yer almasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: BİSİKLET AİLESİ İYİ YERLERE GİDİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, "Bisiklet ailesi iyi yerlere gidiyor. Geçen hafta Avrupa'da ikincilik ve üçüncülük aldık. Gelecekte de bisiklet ailesi olimpiyat madalyası için yola çıktı. İnşallah 2028'de ölmeden bir olimpiyat madalyası da ülkemize hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kupa, madalyalar ve bisiklet turunun parkuru katılımcılara tanıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıdan görüntüler

-Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması

-Federasyon başkanının konuşması

-Parkur, madalyalar ve kupa tanıtımı

-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-07-25 12:25:41